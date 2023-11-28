الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: ما يتعرض له المسجد الاقصى يعنينا بشكل مباشر

عطا الله حنا
عطا الله حنا

 قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن ما يُخطط لمدينة القدس لا يمكن ان يستوعبه عقل بشري ففي هذه الأوقات العصيبة التي نعيشها فإن السلطات الاحتلالية تخطط شيئا ما لمدينة القدس والمستوطنون يجولون ويصولون في البلدة القديمة ويسعون لبسط هيمنتهم وسياساتهم وارادتهم وما يخطط للحضور المسيحي ايضا انما هو امر في غاية الخطورة، فمن باب الجديد ومرورا بباب الخليل ووصولا للحي الارمني هنالك استهداف ممنهج للحضور المسيحي العريق والاصيل في هذه المدينة المقدسة.

ما يتعرض له المسجد الاقصى يهم المسيحيين ايضا

اما ما يتعرض له المسجد الاقصى فهو يعنينا بشكل مباشر واستهداف هذا المكان المقدس ليس استهدافا للمسلمين لوحدهم بل هو استهداف للشعب الفلسطيني كله كما ان استهداف الاوقاف المسيحية انما هي استهداف للكل الفلسطيني.

القدس في خطر شديد وقد اكدنا مرارا وتكرارا بأن القدس تتعرض لمؤامرات غير مسبوقة وقد ازدادت حدتها في زمن الحرب ولذلك وجب علينا ان نكون يقظين ومدركين بأن القدس في خطر شديد ويجب ان نعمل من اجل الحفاظ عليها وعلى طابعها وهويتها وتاريخها وتراثها فهي امانة في اعناقنا جميعا.

كما اننا نناشد الاقطار العربية كلها بضرورة ان تولي اهتماما بالقدس وما يحدث فيها، وهنالك من الفلسطينيين من فقدوا الامل بهذه الامة حيث احدهم همس في اذني قائلا: "من لم يتحرك من اجل غزة لا تنتظر ان يتحرك من اجل القدس"، ونحن بدورنا نقول بأننا لن نألو جهدا بتذكيرالعرب بواجباتهم تجاه مدينة القدس حاضنة اهم مقدساتنا المسيحية والاسلامية المستهدفة اليوم اكثر من اي وقت مضى.. البشر جميعا بكافة اديانهم واعراقهم انما ينتمون الى اسرة بشرية واحدة خلقها الله.. ولا يوجد انسان درجة اولى وانسان درجة عاشرة فكلنا نفس الدرجة وكلنا خليقة الله.

المطران عطا الله حنا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفد ا كنسي ا قبرصي ا وذلك في كنيسة القيامة

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