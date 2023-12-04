مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستعمرين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة، وأقدموا على النفخ في "البوق" في سوق القطانين بالبلدة القديمة من المدينة المقدسة المحتلة، وسط تشديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، حيث منعت المصلين والشبان من دخوله لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله.

حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين

وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، "وفا"، إن القصف أسفر عن سقوط 4 شهداء و9 جرحى على الأقل، إلى جانب حالة من الذعر في صفوف المرضى والنازحين في المستشفى ومحيطه، حيث يتواجد أكثر من 10 آلاف نازح كانوا قد التجأوا للمستشفى طلبًا للأمان.

ونقلت الوكالة عن مصادر صحية عن وجود أكثر من 35 جثة داخل وأمام المستشفى، لعدم التمكن من دفنها جراء استمرار عمليات القصف الإسرائيلية.

وكان قد وصل إلى المستشفى، بحسب المصادر، 99 شهيدًا منذ صباح الأحد.

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.

واستشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون، بحسب وفا، بينهم أطفال ونساء، فجر الإثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في حي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غارات وقصفًا عنيفًا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.