الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأوقاف الفلسطينية: 22 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى خلال الشهر الماضى

ارشيفية
ارشيفية

قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية إن  الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت الأوقاف الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن الاحتلال يسعى جاهدًا لتمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات لتنفيذ رؤيته بالتقسيم الزماني والمكاني في داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه.

سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستعمرين

وأشارت إلى أن المسجد الأقصى يشهد يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

رصد 22 اقتحامًا للأقصى من قِبل المستعمرين

وبيّن التقرير الذي تعدّه وزارة الأوقاف حول الانتهاكات في شهر نوفمبر الماضي، أنّه تم رصد 22 اقتحامًا للأقصى من قِبل المستعمرين، كما شدّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العنصرية ومنعت عددًا كبيرًا من المقدسيين من دخول المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، وذلك لليوم الـ55 على التوالي.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، رصد التقرير، منع قوات الاحتلال رفع الأذان فيه لـ62 وقتًا.

واستنكر وزير الأوقاف والشئون الدينية اعتلاء ضباط الاحتلال سطح الحرم وفتح باب الإسحاقية من السطح والاعتداء على قفل الإسحاقية، مؤكدًا أن ما يقوم به الاحتلال اعتداء صارخ وسافر وتعدٍ خطير على ممتلكات وقدسية الحرم الإبراهيمي الشريف، واستفزاز لمشاعر المسلمين ويشكل خطورة وتهديدًا وسعيًا للسيطرة على بقية أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف.

txt

محمد الباز: الرفض الأمريكي لتهجير الفلسطينيين هو نوعًا من التحايل على الأمر

 

المقدسات والأماكن الدينية الإسلامية

وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، رصد التقرير عدد المساجد المدمرة تدميرًا كليًّا منذ بدء الحرب بأكثر من (90) مسجدًا، والمساجد المدمّرة تدميرًا جزئيًا (170) مسجدًا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس.

كما استنكرت وزارة الأوقاف اعتداء الاحتلال على مساجد محافظة جنين، حيث تم اقتحام مسجد المدينة في الجبريات، ومسجد الأنصار وقصفه، إضافة إلى تعرض مسجد حمزة لاقتحام وتفجير البوابات والنوافذ وتحطيم أجهزة الأذان ومكبرات الصوت.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد الكبير "مسجد زايد" في مخيم جنين وإطلاق النار على النوافذ والأبواب وتفجيرها، إضافة إلى هدم ملحق مسجد عبدالله عزام وتكسير الأبواب الرئيسية للمسجد.

المسجد الاقص المستعمرين انتهاكات الاحتلال قوات الاحتلال المقدسات

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

بعد تدخل البنك المركزى.. ارتباك فى السوق السوداء لـ"الدولار"

هنا رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي| تغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح