طوفان الأقصى.. تباين الآراء حول تأثير الخسائر الاقتصادية على وقف الحرب

اختلفت الآراء حول الاقتصاد الإسرائيلي وحول قدرته على استكمال الحرب خاصة مع التداعيات الاقتصادية التي تعصف بأطراف الحرب، ومن عادة العلوم الاجتماعية والتى منها علم الاقتصاد وحسب تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين أن الحرب ستتراوح من شهرين الى سنة، وكما ذكرنا مسبقا أن الاقتصاد الإسرائيلي يفقد 600 مليون دولار اسبوعيا بسبب نقص العملة، مما يعني أن التكلفة المتوقعة تتراوح من 2.4 مليار دولار إلى حوالى 30 مايار دولار، بالإضافة إلى 18.6 مليار دولار خسائر البورصة حتى الان بالإضافة إلى تكلفة إعادة الإعمار التى يصعب تحديدها الان، وهنا يأتي السؤال الأهم.



هل الخسائر الاقتصادية لإسرائيل توقف حربها على غزة؟

يرى البعض أن الاقتصاد الإسرائيلي هو أحد أقوى الاقتصادات العالمية مما يجعله قادرا على تحمل تداعيات الحرب، وبالرغم من الخسائر الاقتصادية المتلاحقة على الاقتصاد الإسرائيلى إلا أنه مازال يحافظ على قوته من خلال عاملين مهمين:

- العامل الأول: احتياطى الأقد الأجنبي، على الرغم من خسارة 7 مايار دولار من احتياطى النقد الأجنبي الإسرائيلى إلا أنه ما زال يحافظ على قوته حيث بلغ الاحتياطى 191.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 على الرغم م حربها على غزة، كما يوضح الشكل التالى حجم الاحتياطى الأجنبي الإسرائيلي:



العامل الثاني: المساعدات الامريكية

يعتبر الاقتصاد الأمريكي (الاقتصاد الأقوى عالميا) أهم مساند وداعم للكيان الصهيوني في وقت الحروب أو في السلم حيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل حليفها الاستراتيجي طويل الأمد في الشرق الأوسط، بالاضافة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تصل إلى حوالي50 مليار دولار سنويا من السلع والخدمات، وهناك العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي ترسخ العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وبذلك تصبح الولابات المتحدة أكبر شريك تجاري ودبلوماسي وعسكري لإسرائبل.



وخلال العدوان الحالي أرسلت الولايات المتحدة الامريكية مساعدات تقدر بنحو 14.3 مليار دولار لإسرائيل مقسمة إلى 10.6 مليار دولار مساعدات من خلال وزارة الدفاع بما فى ذلك دعم الدفاع الجوي والصاروخي واستثمارات القواعد الصناعية وتجديد المخزون الأمريكي اذي بتم سحبه لدعم إسرائيل، 3.7g مليار دولار لوزارة الخارجية لتعزيز الجيش الإسرائيلي وتعزيز أمن السفارة الأمريكية وتعد إسرائيل من اكبر المستفيدين من المساعدات الامريكية خلال 72 عاما الماضيين حيث تلقت نحو 253.8 مليار دولار، ويوضح الشكل التالى المساعدات الأمريكية لإسرائيل:

وعلى صعيد آخر يرى البعض أن تلك الخسائر الاقتصادية ستؤثر على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وأنه ما يحدث حاليا في الاقتصاد الإسرائيلي يعد نكبة قوية تضرب الاقتصاد الإسرائيلي يجعلها تفكر مرارا وتكرارا للاستمرار في تلك الحرب وأن تلك التداعيات تجعل الاقتصاد الإسرائيلي يعاني على المدى القريب والبعيد.