الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 401 جندى وضابط فى حرب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة القتلى من جنوده لـ401 جندي وضابط منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة الليلة الماضية في اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية وسط وشمال قطاع غزة.

قوات الاحتلال تعتقل عشرات المواطنين من مدن الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عشرات الفلسطينيين من بيت لحم وأريحا وقلقيلية ورام الله والبيرة وجنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.