عباس يؤكد استعداد السلطة الفلسطينية لتولى الحكم فى غزة والضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد استعداد السلطة لتولي الحكم في غزة والضفة الغربية.

وبحسب المصادر فقد أعلن أبومازن، عن استعداد السلطة الفلسطينية لتولي الحكم في غزة والضفة الغربية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أشار أبومازن إلى أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسئولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.



الأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر ووقوع جرائم وحشية

وفي سياق متصل، حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تزايد خطر وقوع "جرائم وحشية" في غزة، وحث الأطراف المعنية على الامتناع عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

وقال تورك: "لقد تم تهجير حوالي 1.9 مليون من أصل 2.2 مليون فلسطيني، ويتم دفعهم إلى أماكن متضائلة ومكتظة للغاية في جنوب غزة في ظروف غير صحية وغير صحية، وتم قطع المساعدات الإنسانية مرة أخرى تقريبًا مع انتشار المخاوف من انتشار المرض والجوع على نطاق واسع".

وقال تورك إن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واختيار حل الدولتين.

وقال: "أعتقد أن هناك شيئًا واحدًا واضحًا للغاية: لا يمكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه".

وطلب مكتب تورك الوصول إلى إسرائيل لجمع معلومات حول هجمات 7 أكتوبر، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، لكنه لم يتلق ردًا من إسرائيل.

وقال تورك ردًا على طلبه الدخول إلى إسرائيل: "لقد كررت هذه الدعوة وآمل أن يتم الاستماع إليها". "يجب إجراء تحقيق شامل في الأشكال الفظيعة للعنف الجنسي".

وأشار تورك أيضًا إلى ما أسماه التصريحات التحريضية والمجردة من الإنسانية التي أدلى بها مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى وشخصيات من حماس، والتي قال إنها يمكن أن ينظر إليها على أنها تحريض على ارتكاب جرائم وحشية.

وقال: "لقد أظهر لنا التاريخ إلى أين يمكن أن يؤدي هذا النوع من اللغة"، "هذا ليس أمرًا غير مقبول فحسب، بل يمكن لمحكمة مختصة أن تنظر إلى مثل هذه التصريحات في الظروف التي صدرت فيها على أنها تحريض على الجرائم الفظيعة".