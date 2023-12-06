الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استمرار حملات التبرع بالدم لصالح غزة في مختلف محافظات الجمهورية

حملات التبرع بالدم
حملات التبرع بالدم

رصدت قناة "إكسترا نيوز" استمرار حملات التبرع بالدم لصالح أهالي غزة في مختلف محافظات مصر.

المصريون يواصلون حملات التبرع بالدم لمصابي غزة

وكانت انطلقت حملات التبرع بالدم لصالح مصابي قطاع غزة بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى ومؤسسة "حياة كريمة" و"ابدأ" والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتبذل مصر جهودًا متواصلة لدعم الأشقاء في غزة، وتستمر جهود العمل الأهلي في دعمهم.

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين تحت عنوان "دم واحد لأمة واحدة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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