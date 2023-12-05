"إكسترا نيوز" تستعرض إقبال المواطنين بمختلف المحافظات على سيارات التبرع بالدم لإغاثة فلسطين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا مفصلًا عن حملة التبرع بالدم التي انطلقت اليوم في محافظات مصر المختلفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصًا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وبالتعاون مع حياة كريمة ومبادرة ابدأ.

حملات التبرع بالدم

وأكد إبراهيم يسري، متطوع من جمعية رسالة، أن هناك إقبالًا كثيفًا على سيارات التبرع بالدم التابعة للحملة في محافظة الفيوم، حيث يحرص المواطنون على المشاركة في هذا العمل الإنساني الذي سيتم تقديمه لإغاثة الشعب الفلسطيني الباسل.

وفي السياق ذاته قال حسن الشرقاوي، منسق عام مجلس الشباب المصري، إن فلسطين سيُكتب لها النصر في النهاية رغم العنف الشديد الذي وجدته من هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم، مؤكدًا أن مصر ستظل مستمرة في تقديم الدعم الكامل لشعب غزة.