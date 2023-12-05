إقبال جماهيرى على حملات التبرع بالدم لغزة على مستوى الجمهورية (فيديو)

انطلقت، اليوم، حملات التبرع بالدم لغزة بمحافظات الجمهورية بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، وابدأ، والأكاديمية الوطنية لتدريب والكيانات الشبابية.

حملات التبرع بالدم

تعرض فضائية “إكسترا نيوز” لقطات حية ومباشرة من جميع المحافظات التي انطلقت من خلالها حملات التبرع بالدم من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني.

إغاثة الشعب الفلسطيني

والجدير ذكره، أن الدولة المصرية كانت من أولى الجهات التي حرصت على إغاثة الشعب الفلسطيني منذ بداية الهجوم الصهيوني الأخير، حيث كان وما زال يستهدف الاحتلال المواطنين المدنيين وخاصة النساء والأطفال، كما كان هناك استهداف واضح للمؤسسات المدنية وخاصة استهداف المستشفيات، وبالتالي أرسلت مصر القوافل الإغاثية المحملة بالدواء والطعام لشعب غزة الباسل، كما استقبلت مصر عددًا من المصابين الفلسطينيين كي يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية بالمجان.