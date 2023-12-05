الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كثيف على حملة التبرع بالدم لصالح أهل غزة في البحيرة

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

 شهدت حملة التبرع بالدم لصالح دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا من مواطني محافظة البحيرة بعد ساعات من انطلاقها في منطقة ميدان جلال قريطم.

وأطلقت جمعية الأورمان، اليوم، الموافق 5ديسمبر،  حملة التبرع بالدم تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين
 

انطلقت الحملة صباح اليوم بميدان جلال قريطم عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، وشهدت سيارات نقل الدم التابعة للحملة إقبال عدد كبير من المواطنين من أهالي محافظة البحيرة من مختلف الأعمار للتبرع بالدم، مشيرًا إلى أنهم يسعوا للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. 

وأكد  محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين .

وأضاف أن الجمعية لعب دورًا رياديًا لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت فى ارسال 108 شاحنة بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، بالاضافة الى المشاركة فى القافلة الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بألاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والادوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالاضافة الى الملابس الشتوية واغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع ألاف المتطوعين وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

محافظة البحيرة التبرع بالدم لفلسطين جمعية الارمان دمنهور جلال قريطم

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