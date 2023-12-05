تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق دائرة المركز والقرى التابعة للمركز.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأكد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أنه تم ازالة مبني تعدي علي الأرض الزراعية بقرية الوفائية علي مساحة ١٠٠ متر عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة في البناء، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما قام إبراهيم الخليعي مدير قسم الازالات بفك شدة خشبية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات المدينة بفك شدة خشبية علي مساحة ١٥٠ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، إلى أنه تم التوجيه بالتصدي بكل حزم وشدة وصرامة لوقف أعمال التعديات بداية من الحفر والتشوين وغلق المحاجر العشوائية ومنع بيع المواد المحجرية إلا بموجب رخصة بناء مؤكدا إلى انه تم التنبيه على الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالة حيالها فورا وعدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف.