الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملة
حملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق دائرة المركز والقرى التابعة للمركز. 

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 

وأكد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أنه تم ازالة مبني تعدي علي الأرض الزراعية بقرية الوفائية  علي مساحة ١٠٠ متر عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء المستخدمة في البناء،  وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

كما قام إبراهيم الخليعي مدير قسم الازالات بفك شدة خشبية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات المدينة  بفك شدة خشبية علي مساحة ١٥٠ متر  وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
ولفت اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، إلى أنه تم التوجيه بالتصدي بكل حزم وشدة وصرامة لوقف أعمال التعديات بداية من الحفر والتشوين وغلق المحاجر العشوائية ومنع بيع المواد المحجرية إلا بموجب رخصة بناء مؤكدا إلى انه تم التنبيه على الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالة حيالها فورا وعدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف. 

إدارة الإزالات والإشغالات محافظة البحيرة نهال بلبع الدلنجات التعديات على الأراضي

مواد متعلقة

تقديم خدمات طبية وتثقيف صحي خلال قافلة سكانية بمركز كفر الدوار

9 سنوات إنجازات.. تنفيذ 428 مشروع بـ مليار و300 مليون جنيه في البحيرة

جولة ميدانية لوكيل وزارة الصحة بالبحيرة لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية بالدلنجات

حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات بالقطاع الصحى فى البحيرة

جولات ميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بمراكز ومدن البحيرة

مؤتمر جماهيرى حاشد بالبحيرة لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى

السكرتير المساعد للبحيرة يتفقد المقرات الانتخابية فى دمنهور وإيتاى البارود

ضبط نصف طن لبن ملوث و260 كيلو شعرية فاسدة في البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

نقابة المهن التمثيلية تنعى المنتجة ناهد فريد شوقى

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

النيابة الإدارية تشكل لجنة لمتابعة سير انتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة