عرض الفيلم الوثائقي "نور على نور" في بيت السناري.. الخميس

ينظم بيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية، عرض الفيلم الوثائقي "نور على نور"، يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساءً.

في جولة بصرية تأخذكم من قلب القاهرة، تتنقل بين ربوع النيل الساحر، زاحفة نحو الأفق في أعماق الصحراء الغامضة، يقدم بيت السناري فيلم "نور على نور".

ويأتي زمن العرض: 75 دقيقة متبوعة بمناقشة عميقة مع صناع السينما، كل من كريستيان سوهر، المخرج وأستاذ الأنثروبولوجيا، محمد مصطفى، المخرج والسيناريست.

هذا الفيلم، الذي تم عرضه في مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية، وكذلك في مهرجان القاهرة ضمن فعاليات أسبوع النقاد، وعُرض في العديد من المهرجانات الدولية عبر أوروبا وأمريكا وكذلك بعض الجامعات المرموقة، يصل أخيرًا إليكم.

هو نتاج تعاون فني مصري دانماركي، من إنتاج شركة حصالة (مصر) وبيرسونا (الدانمارك)، بدعم من جامعة ارهوس ومؤسسة دعم الإعلام الدولي ومبادرة الحوار المصري الدانماركي.

ودعا بيت السناري الجمهور لمشاهدة الفيلم: لا تفوتوا فرصة التحليق في فضاءات النور واكتشاف أبعاده الخفية معنا. كونوا جزءًا من هذه الجلسة المميزة والممتعه

عن بيت السناري

يعود بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وبناء على قرار الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تم تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

كما ينظم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها من الفاعليات الثقافية المهمة.