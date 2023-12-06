الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. وكيل صحة البحيرة: المشاركة بالانتخابات من أجل تعزيز الوعي الوطني والانتماء

الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة

أكد الدكتور هاني جميعة على أهمية الحشد، وبأعداد كبيرة أمام لجان الانتخابات لإرسال رسالة دعم قوية لمصر في مواجهة المتربصين من الداخل والخارج، وحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في، لأنها تشكل المستقبل نحو السلام والديمقراطية لمصرنا الغالية.

الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزراة الصحة بالبحيرة الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية يهدف، إلى التوجه لتعزيز الوعي الوطني والانتماء لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، فالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعتبر أحد السبل الرئيسية للتأثير في صنع القرار وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، وعندما يقف الشباب متحدين أمام اللجان الانتخابية، يرسلون رسالة واضحة بدعمهم القوي لوطنهم وقدرتهم على تجاوز التحديات ومواجهة المخاطر التي تهدد استقرار البلاد.

كما أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه يجب الانخراط في أنشطة تطوعية تهدف إلى زيادة الوعي السياسي وتشجيع المشاركة في الانتخابات، مع الاهتمام  بعمل حملات توعية، حث الشباب على والمشاركة في الأنشطة التي تقوم بها الدولة للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكذلك العمل كمتطوع في الحملات الانتخابية للمرشحين.

وأشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزراة الصحة بالبحيرة إلى أن مديرية الصحة بمحافظة البحيرة رفعت درجة الاستعداد والتأهب خلال فترة إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام،  موكدًا إلى أنه تم تجهيز جميع المقرات الانتخابية بجميع الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم الإقبال من قبل المواطنين على اللجان، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات داخل كل إدارة صحية من أجل سرعة التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية لسرعة حل أي مشكله قد تحدث.

الانتخابات الرئاسية رئاسة الجمهورية هاني جميعة محافظة البحيرة نهال بلبع

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