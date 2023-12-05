نائب محافظ البحيرة تناقش مع عدد من الأطباء المشكلات التى تواجههم

التقت د.نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، بعدد من أطباء البحيرة؛ للوقوف على المشكلات التى تواجهم والعمل على سرعة حلها، بحضور د.أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة ود.هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورأسامة البلكي، الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

الجهود الكبيرة للأطقم الطبية

خلال كلمتها رحبت د.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالحضور، وأشادت بالدور الكبير لجيش مصر الأبيض والجهود الكبيرة للأطقم الطبية وجميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة على سرعة حل المشاكل التى تواجهم وإتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

كما أشارت د.نهال بلبع الى دورهم الهام في المشاركة الإيجابية بالعملية الانتخابية كونه واجب وطني على كل مصري، مؤكدة أن جميع اجهزة الدولة تعمل في كافة الاتجاهات وعلى مختلف الاصعدة تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطن وتلبية كافة احتياجاتهم.

أمن وسلامة المواطنين

وأكد اللواء محمد شوقى بدر أن المحافظة تسير في اتجاه واحد مع القطاع الصحي والطبي من أجل هدف واحد وهو آمن وسلامة المواطنين مقدما الشكر لجميع العاملين بالصحة دون استثناء كأبطال يستحقوا التكريم.

أشار د.أحمد زغلول إلى دور القيادة التنفيذية فى مساندة الأطباء والدور الفعال لنقابة الأطباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدًا على ضرورة مشاركة الأطباء فى العملية الانتخابية.

كما أشار هانى جميعه إلى حجم الإنجازات التى تمت فى القطاع الصحى بالبحيرة حيث حدثت طفرة غير عادية ما بين عام 2014 حتى 2023 م فعلى سبيل المثال تم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي لتصبح 636 ماكينة غسيل كلوى بدلا من 338 ماكينة، منهم 500 ماكينة جديدة و200 ماكينة لتوسعات جديدة و304 إحلال وتجديد، وفيما يخص بنوك الدم أصبح لدينا 8 بنوك تجميعية بدلًا من بنك دم واحد تجميعى، إضافة إلى علاج 3.5 مليون مواطن خلال مبادرة القضاء على فيروس C وعلاج 54000 حالة من قوائم الانتظار.

كما أكد د.أسامة البلكى أن حجم الإنجازات التى تمت على أرض البحيرة يعد اعجازا حقيقًا مشيرًا الى دور نقابة الأطباء فى التعاون مع القطاعات المختلفه للوصول إلى أفضل الخدمات للمواطنين

خلال اللقاء تم تكريم الدكتور محمد منيسى- نقيب الأطباء السابق والدكتور نبيل الوكيل، أستاذ الجراحة العامة وتكريم شهيد الواجب والدكتور محمد مسعود نائب مستشفى رشيد العام تقديرًا لجهودهم المخلصه فى القطاع الصحى بالبحيرة.