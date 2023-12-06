الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من المسابقة.

تشكيل ليفربول المتوقع

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

ومن المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة  beIN Sports HD 3

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ترتيب ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 31 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة.

بينما يتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا ف المركز العشرين والأخير  في جدول ترتيب الدوري  الإنجليزي برصيد 5 نقاط فقط، جمعهم من انتصار وحيد وتعادلين، بينما تلقى 11 هزيمة حتى الآن.

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