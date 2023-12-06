رسالة من متدربى البيت الأبيض لبايدن: أوقفوا إطلاق النار فى فلسطين

انضمت مجموعة من المتدربين في البيت الأبيض إلى القائمة المتزايدة من مسئولي الإدارة الذين يمارسون ضغوطا داخلية على الرئيس جو بايدن للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وأرسلوا له رسالة مساء الثلاثاء تتهمه فيها بـ“تجاهل” "مناشدات الشعب الأمريكي".

رسالة المتدربين لبايدن تهاجم دعم إسرائيل

الرسالة، التي تمت مشاركتها لأول مرة مع NBC News والموجهة إلى بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس، مدعومة من قبل أكثر من 40 متدربًا يعملون في البيت الأبيض ومكاتب السلطة التنفيذية الأخرى.

وكتب المتدربون: "نحن الموقعون أدناه، المتدربون في البيت الأبيض والمكتب التنفيذي للرئيس في خريف 2023، لن نبقى صامتين بعد الآن بشأن الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني".

وأضاف المتدربون: “نحن نستمع إلى أصوات الشعب الأمريكي وندعو الإدارة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار”، وأضافوا: "لسنا صناع القرار اليوم، لكننا نطمح إلى أن نكون قادة الغد، ولن ننسى أبدًا كيف تم الاستماع إلى نداءات الشعب الأمريكي وتجاهلها حتى الآن".

ورفض الكتّاب، التوقيع على أسمائهم على الرسالة، وبدلًا من ذلك، عرفوا أنفسهم من خلال المكاتب، بما في ذلك المكتب التنفيذي للرئيس، ومكتب نائب الرئيس ومجلس السياسة الداخلية، وعلى أنهم "فلسطينيون، ويهوديون، وعرب، ومسلمون، ومسيحيون، وسود، وآسيويون، ولاتينيون، وبيض، وأمريكيون".

وقالت مجموعة المتدربين في البيت الأبيض الذين كتبوا إلى بايدن يوم الثلاثاء، إنهم ذهبوا للعمل في إدارته بسبب "قيمنا المشتركة والإيمان العميق بأن أمريكا، تحت قيادتك، لديها القدرة على أن تصبح أمة تدافع عن العدالة والسلام".

وكتبوا: "بينما أعربت الإدارة عن دعمها للهدنة الإنسانية، فإننا نؤكد أن أي شيء آخر غير الوقف الكامل للمذبحة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة لن يكون كافيا ببساطة".

وتابعوا: “إننا نحث إدارة بايدن- هاريس على الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن، والإفراج عن جميع المحتجزين بما في ذلك السجناء السياسيون الفلسطينيون، ودعم الحل الدبلوماسي الذي ينهي الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي، بما يتوافق مع المعايير الدولية والقانون ومن أجل فلسطين حرة”.

هجوم إسرائيل الانتقامي

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي مؤخرًا إن كلمة "إبادة جماعية" يتم "طرحها بطريقة غير لائقة إلى حد كبير"، وأن حماس، وليس إسرائيل، هي التي تسعى إلى استئصال شعب بأكمله.

وأثار دعم بايدن للحملة العسكرية الإسرائيلية انتقادات حادة من البعض في الجناح التقدمي لحزبه، بما في ذلك التهديدات بالتخلي عنه في انتخابات عام 2024، ودعوات من داخل إدارته للضغط بشكل أكبر على إسرائيل لوقف هجومها.

وفي الشهر الماضي، أرسل أكثر من 500 من المعينين السياسيين إلى بايدن رسالة مماثلة. كما رفضوا الكشف عن أسمائهم. وفي الأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك، أوقفت إسرائيل هجومها للسماح بتبادل الافراد الذين احتجزتهم حماس، ثم استأنفت هجماتها عندما انهارت المحادثات بشأن إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينين بسجون الاحتلال.