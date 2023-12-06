الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالتعاون مع مصر … "عمان" تعلن استمرار العمل على إجلاء 110 أردنيين من قطاع غزة

غزة
غزة

قال السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزارة تعمل باستمرار من خلال مديرية العمليات والشئون القنصلية بمتابعة أوضاع الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة وتأمين إجلائهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزة

وأكد، في بيان له أذاعته فضائية الغد، اليوم الأربعاء، أن فريق السفارة الأردنية في القاهرة الموجودين حاليًا في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 110 مواطنين أردنيين من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة، اليوم، من خلال معبر رفح إلى مصر، حيث سيقوم فريق السفارة باستقبالهم وتقديم المساعدة لهم وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف، أن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة المسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 913 شخصا لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 458 منهم، مجددًا تأكيده باستمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة على الأرقام: "00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 - أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏[email protected]".

المواطنين الأردنيين الأردن الخارجية الاردنية معبر رفح مصر

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