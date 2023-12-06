الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث بالمركز المصري: أتمنى زيادة عدد المقرات الانتخابية للمصريين بالخارج في الاستحقاقات المقبلة

المقرات الانتخابية
المقرات الانتخابية

أعرب  محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أمنياته في زيادة عدد المقرات الانتخابية لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف “سلامة” خلال مداخلة هاتفية  على فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2012 بلغ 300 ألف ناخب، وفي 2014 تكرر نفس الرقم، بينما عدد المصريين في الخارج يقدر بنحو 9 ملايين ناخب.

وأوضح أن هناك ضعفًا في المشاركة مقارنة بإجمالي عدد من لهم حق الانتخاب، يرجع إلى أن كل دولة فيها لجنة تصويت أو اثنين فقط، مردفًا: “لدينا 137 مقرًا في 121 دولة، أي أن كل دولة بها مقر واحد وبعض الدول فيها مقرين، بينما الجاليات المصرية لا تتركز في مدينة واحدة، ولابد من تطوير آلية لتصويت المصريين في الخارج لزيادة العدد”.

انتخابات الرئاسة 2024

كانت قد انطلقت انتخابات الرئاسة 2024، يوم الجمعة الماضي، الموافق 1-12-2023، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقتراع المصريين المقيمين بالخارج وهي 1 و2 و3 ديسمبر، ويبدأ التصويت من الـ9 صباحًا ويستمر حتى الـ9 مساءً طبقًا حسب توقيت كل دولة بالخارج.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 المصريين في الخارج المقرات الانتخابية

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