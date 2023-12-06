رئيس حزب الإصلاح والنهضة: انتخابات المصريين بالخارج كانت بروفة مهمة خاصة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن انتخابات المصريين في الخارج، لاختيار رئيس الجمهورية القادم، كانت بروفة مهمة خاصة مع كثافة التوافد والإقبال.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن الانتخابات الرئاسية شديدة الأهمية، وتصويت المصريين في الخارج كانت مبشرة للانتخابات الرئاسية في الداخل، موضحًا أن إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية يعبر عن حب المصريين بوطنهم وارتباط المصريين في الخارج بوطنهم.

وأوضح هشام عبد العزيز، أن المشاركة في الانتخبات تؤكد أننا أمام انتخابات تشاركية وتعددية وتاريخية وخطوة أولى للديمقراطية المصرية الحديثة وخطوة أولى لبناء الجمهورية الجديدة دولة تحترم حرية الرأي وتطبق الديمقراطية.

انتخابات الرئاسة 2024

وكانت انطلقت انتخابات الرئاسة 2024، يوم الجمعة الماضي، الموافق 1-12-2023، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 أيام لاقترا المصريين المقيمين بالخارج وهي 1 و2 و3 ديسمبر، ويبدأ التصويت من الـ9 صباحًا ويستمر حتى الـ9 مساءً طبقًا بحسب توقيت كل دولة بالخارج.