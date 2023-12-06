الاحتلال: مقتل جنديين أحدهما في غزة والآخر بحادث سيارة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مقتل جنديين آخرين، أحدهما يقاتل في غزة والآخر في حادث سيارة، ليرتفع بذلك قتلى جنود الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 7 جراء الاشتباكات الضارية مع المقاتلين الفلسطينيين منذ صباح أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن جيش الاحتلال، أن الجندي في الكتيبة 82 باللواء السابع مدرع يهوناتان مالكا، 23 عامًا، من بئر السبع، قتل في معارك ميدانية في غزة، فيما قتل قائد وحدة في الفرقة 98 يوشاي غور هيرشبيرغ، 52 عامًا، من حافات فيليب، مشيرة إلى أنه وحدته كانت المكلفة بالعثور على الأشخاص المفقودين الذين قُتلوا في حادث سيارة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال مقتل 5 ضباط، فضلا عن إصابة 4 جنود آخرين بجروح خطيرة أثناء الاشتباكات في شمال غزة.

وبهذا ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في أواخر أكتوبر الماضي إلى 86 ضابطا وجنديا، بينما يرتفع الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 408 من الضباط والجنود.