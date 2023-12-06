"CNN" عن مسئولون أمريكيون: إسرائيل لا تستطيع الحفاظ على مستوى عملياتها في غزة

قال مسئولون أمريكيون، للشبكة الأمريكية" سي إن إن" إن إسرائيل لا تستطيع الحفاظ على مستوى عملياتها عالية الكثافة إلى أجل غير مسمى في غزة.

الحرب في غزة

وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخبارية:" إن التقييمات الأمريكية الحالية تظهر أيضًا أن إسرائيل لا تستطيع ببساطة الحفاظ على مستوى عملياتها عالية الكثافة إلى أجل غير مسمى، وخاصة جنود الاحتياط المعبأين، كما تحتاج إسرائيل أيضًا إلى الرد على الهجمات شبه اليومية التي تشنها جماعة حزب الله على حدودها الشمالية.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تنتقل إسرائيل إلى استراتيجية أكثر استهدافًا بحلول شهر يناير، والتي ستشبه الطريقة التي انتقلت بها الولايات المتحدة من القتال المكثف في العراق وأفغانستان إلى حملة أكثر ضيقًا ضد القادة الإرهابيين، حسبما قال مسؤولون أمريكيون كبار لشبكة CNN، وقال أحد المسؤولين إن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أن هذه هي نيتهم.

استمرار العملية العسكرية حتى يناير

ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تستمر المرحلة الحالية من الغزو البري الإسرائيلي لغزة الذي يستهدف الطرف الجنوبي من القطاع عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية أقل كثافة ومحلية للغاية تستهدف بشكل ضيق مقاتلين وقادة محددين من حماس حسبما يقول العديد من كبار المسؤولين في الإدارة لشبكة CNN.

ولكن مع دخول الحرب هذه المرحلة البرية الجديدة في الجنوب، يشعر البيت الأبيض بقلق عميق بشأن كيفية تطور العمليات الإسرائيلية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حسبما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقالوا: "إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل بشدة في محادثات "جادة" و"مباشرة"، من أن قوات الدفاع الإسرائيلية لا يمكنها تكرار هذا النوع من التكتيكات المدمرة التي استخدمتها في الشمال، ويجب عليها بذل المزيد من الجهد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

كما أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنه مع تحول الرأي العام العالمي بشكل متزايد ضد حملتها البرية، التي أودت بحياة آلاف المدنيين، فإن مقدار الوقت المتاح لإسرائيل لمواصلة العملية بشكلها الحالي والاحتفاظ بدعم دولي حقيقي يتضاءل بسرعة.

تحذير وزير الدفاع الامريكي

وقالت سي إن إن: إنه ربما يكون التحذير العلني الأكثر مباشرة حتى الآن، هو تحذير وزير الدفاع لويد أوستن إسرائيل من أنها لا تستطيع "الفوز في حرب المدن إلا من خلال حماية المدنيين".

وفي حديثه في منتدى ريغان للدفاع الوطني خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال أوستن: “إن الدعم الأمريكي لإسرائيل “غير قابل للتفاوض”، لكنه قال إن إسرائيل تخاطر باستبدال “نصر تكتيكي بهزيمة استراتيجية” إذا لم تفعل المزيد لمنع مقتل مدنيين”.

ويؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن هدفهم النهائي يتلخص في إضعاف حماس إلى الحد الذي يجعل الجماعة غير قادرة على تكرار الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وهذا الهدف، كما قال أحد كبار المسؤولين الأميركيين لشبكة CNN، ومن غير المرجح أن يتم تحقيقه بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن تستمر إسرائيل في السعي لتحقيق هذا الهدف في المرحلة التالية من الصراع الذي يعتبره المسؤولون الأمريكيون "حملة طويلة الأمد".