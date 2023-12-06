الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محرقة غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة للاحتلال فجرا

شهداء غزة
شهداء غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث كثف الغارات والأحزمة النارية والقصف المدفعي، على شمال ووسط وجنوب القطاع المحاصر، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك في وقت تشهد فيه محاور التوغل اشتباكات ضارية وتصديا من المقاومة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن "6 شهداء سقطوا وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، بينما ارتقى 3 شهداء وسقط عدد من الجرحى في غارة من قبل الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت منزلًا في المخيم الغربي بخان يونس.

وأضافت: "وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وعلى شرقي خان يونس والفخاري وخزاعة وعبسان، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال وابلًا من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع دفنوا تحت الأنقاض وسط صعوبات انتشالهم.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف.

 

حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في هذه المجازر إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.

وبلغ عدد النازحين قسرا في القطاع منذ بدء العدوان، نحو 1.9 مليون نازح، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يمثلون أكثر من 80% من تعداد سكان القطاع.

الوضع يقترب من أن يكون الأحلك في تاريخ البشرية

في السياق، حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن في حديث عبر الفيديو من مدينة رفح جنوب القطاع من أن "الوضع يزداد سوءا كل ساعة، ويتكثّف القصف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية".

وأضاف أن: "الكثير من الناس يائسون وفي حالة صدمة دائمة"، قبل أن يشير إلى أننا "قريبون من وضع هو الأحلك في تاريخ البشرية"، وفق قوله.

الاحتلال غزة مجازر عشرات الشهداء والجرحى مخيم النصيرات المخيم الغربي خان يونس

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