الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

أحد قوات الاحتلال
أحد قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيق في مقتل وإصابة جنود بالجيش اللبناني جراء قصف استهدف جنوب لبنان.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أعرب فيه عن أسفه لسقوط وإصابة جنود من الجيش اللبناني خلال قصف استهدف حزب الله.

وقال في بيانه، إن الجنود اللبنانيين لم يكونوا هدف الهجوم، لافتًا إلى أنهم فتحوا تحقيقًا في الأمر.

وكان الجيش اللبناني، أعلن في وقت سابق، مصرع عسكري وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزًاعسكريًا للجيش في منطقة العديسة جنوب لبنان.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية، أن عددًا من جنود الجيش اللبناني سقطوا بعد استهداف إسرائيلي لموقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة في جنوب لبنان.

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"