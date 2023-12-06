بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فتح تحقيق في مقتل وإصابة جنود بالجيش اللبناني جراء قصف استهدف جنوب لبنان.

وحسب وسائل إعلام عبرية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أعرب فيه عن أسفه لسقوط وإصابة جنود من الجيش اللبناني خلال قصف استهدف حزب الله.

وقال في بيانه، إن الجنود اللبنانيين لم يكونوا هدف الهجوم، لافتًا إلى أنهم فتحوا تحقيقًا في الأمر.

وكان الجيش اللبناني، أعلن في وقت سابق، مصرع عسكري وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مركزًاعسكريًا للجيش في منطقة العديسة جنوب لبنان.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية، أن عددًا من جنود الجيش اللبناني سقطوا بعد استهداف إسرائيلي لموقعهم في تلة العويضة ببلدة العديسة في جنوب لبنان.