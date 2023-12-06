الرئيس الأوكرانى يلغى فجأة خطابه الموجه للكونجرس الأمريكى

ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس، تشاك شومر، للصحفيين: "لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة".

وكان يُفترض أن يحضّ زيلينسكي، خلال خطابه، على مواصلة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية، بحسب تشاك شومر.



يأتي ذلك فيما حذر البيت الأبيض، والكونجرس، من نفاد الوقت والمال لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وتترافق هذه التطورات مع احتدام حوار داخلي في واشنطن، يشدد فيه الجمهوريون على ربط أي مساعدات جديدة لأوكرانيا، بتقديم تنازلات من قبل الديمقراطيين بملفات تتعلق بأمن الحدود والهجرة غير الشرعية.