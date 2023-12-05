الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى يستعين بخبر "الدستور" فى تغطية برنامجه الليلة

أحمد موسى
أحمد موسى

سلط الإعلامي أحمد موسى، الضوء على أحد أخبار موقع "الدستور"، في حلقة الليلة من برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

عنوان الخبر

أمير قطر يجدد شكره لمصر والولايات المتحدة على تحقيق الهدنة فى غزة وتنفيذها

وجدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، شكره لجمهورية مصر العربية على تعاونها لتحقيق الهدنة في غزة.

وقال خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44 في الدوحة، اليوم، "أجدد الشكر هنا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية على تعاونهما الوثيق معنا لتحقيق هذه الهدنة وتنفيذها".

الدستور
أحمد موسى الدستور برنامجة الشيخ تميم بن حمد شكره لجمهورية مصر العربية

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