السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يوجه رسالة شكر للمصريين بالخارج بعد مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية

أحمد موسى
أحمد موسى

 وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر لكل المصريين بالخارج بعد مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بمقر البعثات المصرية في أنحاء العالم.

وقال خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “تحية من هنا لأمريكا لكل مصري”، مؤكدًا أن إقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم رسالة قوية منهم لمساندة الوطن وليس لاختيار رئيس.

وأكد أن  مصر تتعرض لخطر حقيقي خاصة فيما يتعلق بسيناء، مشيرًا إلى أن الشعب المصري داخل الوطن أو خارجه يلتف حول بلده خاصة في الوقت الذي تحتاج لنا فيه، فرغم ظروف الطقس الباردة، كل المصريين بثوا رسالة قوية من خلال الانتخابات، ناس قطعوا 5 أو 6 ساعات سفر للإدلاء بأصواتهم. 

وتابع، أن الهدف من المشهد الانتخبي ليس اختيار شخص بعينه ولكن بمثابة التفاف حول الوطن، رغم كل الظروف المصريين قرروا أن  يصوتوا في الانتخابات، موجهًا الشكر  لكل القائمين على العملية الانتخابية في كافة المقار الدبلوماسية على إزالة العقبات والعمل على تيسير عملية الانتخابات على المصريين.

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