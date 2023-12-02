السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطنية للانتخابات تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج فى اليوم الثانى (بث مباشر)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا، لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والمذاع عبر "إكسترا نيوز"، للوقوف على آخر المستجدات في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، في اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج.

وبدأ المؤتمر الصحفي السابع والأخير الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، في ثاني أيام التصويت للمصريين بالخارج، منذ قليل؛ لكشف آخر مستجدات الانتخابات الرئاسية 2024 لجمهورية مصر العربية وتصويت المصريين في الخارج الذي يجرى في 137 سفارة وقنصلية داخل 120 دولة.

وبدأت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية 2024، عملها اعتبارًا من العاشرة من مساء الخميس، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.

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