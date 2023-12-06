بسبب السيول.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث سير بمرسى علم

لقى مهندس مصرعه وأصيب 3 آخرين فى انقلاب سيارة بأحد الطرق بمدينة مرسى علم، وذلك بسبب السيول التي شهدتها المدينة مساء اليوم.

وأكد مسؤولو مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنه تم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتبين أن المتوفى يعمل بإحدى الشركات الخاصة للمعدات الثقيلة العاملة بأحد مناجم الذهب بمنطقة غرب مرسى علم، حيث جرفت السيول السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المتوفى يدعى أحمد سمير شعبان إبراهيم مهندس ميكانيكا من منطقة باب شرق الإسكندرية، وتم اخطار الأجهزة المختصة بالواقعة.

وشهدت مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، سقوط سيول وأمطار غزيرة، ضربت عدد من المناطق خارج وداخل المدينة وامتدت إلى الطرق السريعة، مما أدى الي فصل التيار الكهربائي عن معظم أنحاء المدينة.

وأكد شهود عيان من اهالي المدينة أن مياة السيول ضربت معظم انحاء المدينة، وطالت مياة السيول طريق مستشفى اليوم الواحد، بجانب فصل التيار الكهربائي عن معظم الانحاء بالمدينة.

وكشف شهود العيان أن هناك مياة غزيرة ملأت شوارع المدينة وفي معظم المناطق المنخفضة مما أدى الي تعطل حركة السير بشكل كبير داخل المدينة والطرق الخارجية بها.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوي لمواجهة مياة السيول ومحاولة السيطرة علي الوضع بالمدينة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة البحر الأحمر وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة.

وشدد محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن بمراجعة خطة مواجهة السيول ومتابعة صيانة البرابخ والسدود والبحيرات الصناعية والإعلان الفوري عن أي طوارئ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات المحافظة.