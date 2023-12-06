سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023

شهد سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023 تراجعا كبيرًا في السوق الموازية في الأيام الأخيرة؛ لذا يهتم المصريون بمراقبة سعر العملة الأمريكية الرسمي في البنوك وشركات الصرافة، وفي هذا الإطار حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره في ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023



استقر سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023 على مدار تعاملات منتصف الأسبوع في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على الرغم من تراجع متوسط سعر الشراء في البنك المركزي المصري بقيمة قرش واحد يوم أمس، حيث بلغ 30.83 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند 30.93 جنيه، وفقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي.

سعر تداول الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-12-2023

فيما يلي تقرير يومي لأسعار عملة الدولار الأمريكي في مصر بناءً على جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية.

سعر تداول دولار في بنك بلوم 6-12-2023

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك بلوم مصر هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك البركة 6-12-2023

فيما سجل سعر صرف الدولار في بنك البركة حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر صرف الدولار في بنك الأهلي المصري هو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، سعر صرف الدولار هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فسعر صرف الدولار هو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير

وفي بنك التعمير والإسكان، سعر صرف الدولار هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أخيرًا، في البنك المصري الخليجي، سعر صرف الدولار اليوم هو 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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