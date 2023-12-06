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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023 تراجعا كبيرًا في السوق الموازية في الأيام الأخيرة؛ لذا يهتم المصريون بمراقبة سعر العملة الأمريكية الرسمي في البنوك وشركات الصرافة، وفي هذا الإطار حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على استقراره في ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

 

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023
 

استقر سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأربعاء 6-12-2023 على مدار تعاملات منتصف الأسبوع في البنوك العاملة في القطاع المصرفي، على الرغم من تراجع متوسط سعر الشراء في البنك المركزي المصري بقيمة قرش واحد يوم أمس، حيث بلغ 30.83 جنيه، في حين استقر سعر البيع عند 30.93 جنيه، وفقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي.

سعر تداول الدولار في البنوك اليوم الأربعاء  6-12-2023 

فيما يلي تقرير يومي لأسعار عملة الدولار الأمريكي في مصر بناءً على جولة بين شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية.

سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالبنوك المصرية

أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/12/3 فى البنوك المصرية

سعر تداول دولار في بنك بلوم 6-12-2023 

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك بلوم مصر هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك البركة 6-12-2023 

فيما سجل سعر صرف الدولار في بنك البركة حوالي  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في  البنك الأهلي المصري

سعر صرف الدولار في بنك الأهلي المصري هو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك القاهرة 

 وفي بنك القاهرة، سعر صرف الدولار هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك أبو ظبي 

 أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فسعر صرف الدولار هو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير 

 وفي بنك التعمير والإسكان، سعر صرف الدولار هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. 

أخيرًا، في البنك المصري الخليجي، سعر صرف الدولار اليوم هو 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 2-12-2023

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سؤال برلمانى حول أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق المحلية

 

سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

إقرأ أيضًا: سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالبنوك المصرية

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سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالبنوك المصرية

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