الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023 فى البنوك

الدولار
الدولار

مع بدء تعاملات المواطنين المسافرين لخارج البلاد يحرصوا على معرفة سعر الدولار اليوم الاثنين 4 ديسمبر  2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث شهدت أسعار  الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه المصري ببداية التعاملات البنكية وجود استقرار الشراء والبيع، في البنوك الإسلامية والمصرية والبنوك الأجنبية والعربية المختلفة، طبقا لأخر تحديث صدر من خلال الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي المصري» وصل متوسط سعر الصرف إلى قيمة 30.84 جنيه للشراء، ومبلغ 30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر  2023 في البنوك المصرية

ويقدم «الدستور» من خلال هذا التقرير سعر عملة أمريكا، طبقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري. 

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر العملة الخضراء اليوم الإثنين 4 ديسمبر في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر العملة الأمريكية اليوم الإثنين 4 ديسمبر في بنك بلوم

قدر سعر الدولار في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار في بنك سايب

سجل سعر الدولار اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر عملة أمريكا في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولارفي البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع. 

بعد توجه البنك المركزى للتدخل.. ارتباك فى السوق السوداء لـ"الدولار"

سعر العملة الخضراء اليوم الإثنين 4 ديسمبر في المصرف العربي الدولي

عرض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 ديسمبر في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

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