الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائبة التنسيقية: حريصون على توعية الشباب بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

النائبة غادة علي
النائبة غادة علي

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مع أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح، ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من 100 مليون مواطن، مسؤولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة أيا كان اختيارهم، من أجل الحفاظ على كل مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة.

وأوضحت نائبة التنسيقية، خلال كلمتها في ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» التي نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمركز مؤتمرات الأزهر، أن تنسيقية شباب الأحزاب تكتل شبابي وطني يضم شبابًا من مختلف التوجهات السياسية، ويمارسون السياسية بمفهوم جديد ومختلف يُجمِّع ولا يُفرِّق.

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وأشادت نائبة التنسيقية، بوعي شباب الجامعات تجاه القضايا المجتمعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وأيديولوجية مختلفة.

وكما تطرقت للرد على تساؤلات الطلاب حول التحديات الاقتصادية والأسعار والتضخم والبرامج الانتخابية للمرشحين الأربعة في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت سلسلة من الندوات التثقيفية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية؛ لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية وممارسة حقهم في الديمقراطية.

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