تنسيقية الأحزاب ترصد تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

كشفت النائبة مارسيل سمير، ممثلة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، عن آخر مستجدات عمل غرفة العمليات التي أنشأتها التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت سمير، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على شاشة "CBC"، أن الغرفة تعمل على مدار الساعة منذ بدء التصويت في نيوزيلندا، وتتابع انسيابية العملية الانتخابية وحركة الناخبين في مختلف الدول، وتصدر تقارير دورية عن نتائج متابعتها، وقد بلغ عددها 6 تقارير حتى الآن.

وأشارت إلى أن الغرفة سجلت إغلاق اللجان في 40 دولة، وتمديد التصويت لمدة ساعة في السعودية بسبب الإقبال الكبير للمصريين هناك، وأن الدول العربية شهدت تصويتًا مكثفًا يوم الجمعة لأنه يوم راحة، في حين كانت الدول الأوروبية وأمريكا أكثر نشاطًا يومي السبت والأحد لنفس السبب.

وأضافت أن أوروبا تحتل المركز الأول في نسبة التصويت حتى الآن، وأن الشباب والطلاب المقيمين في الخارج أظهروا حرصًا واضحًا على المشاركة في الاختيار الرئاسي.