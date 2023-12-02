تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إقبال كبير للناخبين بالخارج للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

تحدثت عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن انطباعاتها عن اليوم الثاني لانتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنه تم عقد غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية من قبل موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي": "تابعنا سير الانتخابات من خلال 100 متطوع بأكثر من 25 دولة، لافتة إلى أن هناك إقبالا كثيفا من قبل الدول العربية، مقارنة بالإقبال من قبل الناخبين في الدول الأوروبية".

وتابعت: "السعودية والكويت ودبي أكثر الدول التي شهدت إقبالا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وواصلت: "أمريكا وبعض دول أوروبا أيضا شهدت كثافة لابأس بها رغم أن أمس كان يوم عمل، علاوة على برودة الطقس والتي لم تمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم".

وتوقعت عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيادة الإقبال على المشاركة بانتخابات الرئاسة خاصة اليوم وغدا، نظرا لكونهما عطلة أسبوعية.