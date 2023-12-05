الفصائل الفلسطينية تستهدف 6 جنود إسرائيليين بمنطقة الزنة بمحور شرق خان يونس

أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهدافها 6 جنود إسرائيليين بمنطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن ارتفاع حصيلة قتلى الجنود والضباط في صفوفه إلى 80 منذ بدء العملية البرية في غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أن 43 شهيدًا وصلوا اليوم إلى مستشفى ناصر بخان يونس، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع 260 شهيدًا و3200 مصاب بالضفة منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 4 مستشفيات فقط تعمل شمال قطاع غزة، فضلًا عن خروج نحو 55 سيارة إسعاف عن الخدمة بالقطاع، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.