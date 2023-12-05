"القاهرة الإخبارية" ترصد البيان الختامى للقمة الخليجية الـ44 بشأن القضية الفلسطينية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 44 بشأن القضية الفلسطينية.

البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 44:

الاستمرار في جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة.

العمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

دعم سيادة الفلسطينيين على جميع الأراضي المحتلة.

تأسيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية.

حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

إدانة تسليح المستوطنين في الضفة الغربية.

التنديد بالاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

رفض ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل.

مساندة الجهود العربية لإعادة الوحدة الفلسطينية.

دعم إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

مطالبة المجتمع الدولي بدعم جهود الإغاثة بفلسطين.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة 4 أيام، حيث جرى تمديدها لـ3 أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.