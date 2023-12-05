تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي للاستعلام عن سكن لكل المصريين 3

تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي خطوة أساسية للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي مع طرح وزارة الإسكان الإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين 3، وتعرض الدستور في التقرير التالي التفاصيل الكاملة.

تسجيل دخول موقع الإسكان الاجتماعي

يستطيع الراغبون في التقديم للإعلان التكمليلي سكن لكل المصريين 3 تسجيل الدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي، اتبع الخطوات التالية انتقل إلى موقع الإسكان الاجتماعي على الويبhttps://www.shmff.gov.eg/، انقر فوق "تسجيل الدخول" ، أدخل رقمك القومي، أدخل كلمة المرور الخاصة بك، انقر فوق "تسجيل الدخول".

وإذا كنت تواجه صعوبة في تسجيل الدخول إلى موقع الاسكان الاجتماعي، يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك باتباع الخطوات التالية انقر فوق "نسيت كلمة المرور؟" في صفحة تسجيل الدخول، أدخل رقمك القومي في الحقل المخصص، انقر فوق "إرسال"، سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني المسجل، انقر فوق الرابط لتعيين كلمة مرور جديدة.

الإعلان التكميلي سكن لكل المصريين 3

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بعد تسجيل الدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي، كراسة شروط الإعلان التكميلي سكن لكل المصريين، وللتقديم أدخل على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg/، تنزيل الإقرار وطلب التحويل على الوحدة من الموقع، وتوقيعهما وإعادة رفعهما مرة أخرى، سداد 6 آلاف استكمال مقدم جدية الحجز، سداد 35 جنيهًا رسومًا للتحويل.

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

كما أكد الصندوق أنه في حال أصبح عدد المتقدمين أكبر من عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوج ويعول شاملًا الأرمل/ الأرملة ويعول، المطلق/ المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وثانيًا للمتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم للأعزب والأولوية للأصغر سنًا.