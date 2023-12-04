الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اعرف موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2023

أراضي وزارة الإسكان
أراضي وزارة الإسكان

زاد البحث عن موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2023 على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، حيث تطرح وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية العديد من الشقق السكنية والأراضى وغيرها من المشروعات السكنية المختلفة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل.

موعد طرح اراضي وزارة الإسكان 

وأعلنت وزارة الإسكان ممثلة في المجتمعات العمرانية عن طرح المرحلة الرابعة من أراضي وزارة الإسكان في شهر فبراير المقبل 2024، حيث أنه سيستمر التقديم لمدة شهرين، ومن المتوقع أن يكون مقدم جدية الحجز 25 ألف جنيه لأراضي الإسكان المتوسط، و100 ألف لأراضي الإسكان المميز، و350 ألف لأراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

كيفية حجز أراضي وزارة الإسكان 

أشارت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية إلى أنه سيتم حجز الأراضي من خلال الدخول عبر الرابط التالي (اضغط هنــا)

-يقوم المواطن بإنشاء حساب على الموقع وإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي الخاص به، والاسم، والبريد الإلكتروني الخاص به، والعنوان، ورقم التليفون.

 - يختار المواطن المدينة والمكان الذي يريد الحجز به.

- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة تفاصيل وستظهر له جميع قطع الأراضي المتاحة في الإعلان.

- يقوم المواطن بملء البيانات المطلوب

- ثم يختار طريقة السداد التي تناسبه 

- رفع مستندات التقديم 

- ثم الضغط على “طلب حجز"

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

بحسب وزارة الإسكان هناك 3 أنواع من الأراضى التى يتم طرحها للأفراد فهناك حجز قطع الأراضى الأكثر تميزا، وحجز قطع الأراضى المميزة، وحجز قطع الأراضى المتوسط.

وتبدأ مساحة الأراضي الخاصة بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لفئة الإسكان المتوسط والمميز من 350 مترا تقريبًا حتى 700 متر مربع، ومن الممكن أن يتم طرح مجموعة من القطع بمساحات أقل من المذكورة أو أعلى وذلك حسب الطلبات التى تتلقاها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من قبل المواطنين.

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رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. خطوات التقديم والأوراق المطلوبة

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