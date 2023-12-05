الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الداخلية" تتيح 5 خدمات مجانا لذوي الإعاقة خلال ديسمبر

المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

 أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن التعاون مع وزارة الداخلية في عدد من الإجراءات التيسيرية الجديدة لذوي الإعاقة التي يتم تنفيذها اعتبارًا من بداية ديسمبر الجاري بالمجان وعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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 الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر

وتتضمن الإجراءات المعلن عنها استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوي الإعاقة لمدة شهر، إلى جانب فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة وصرف الأدوية اللازمة لهم "حال الاحتياج لها" لمدة أسبوع من الساعة 5 وحتى الساعة 8 مساءً.

وصرحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن المجلس يعمل على التعاون الدائم والمستمر مع وزارة الداخلية في في اتخاذ العديد من الإجراءات التيسيرية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، التي يتم إطلاقها تزامنًا مع الأيام العالمية المخصصة للإحتفال بهم وبكافة فئاتهم المتنوعة لاسيما اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة المُحدد في 3 ديسمبر من كل عام وفق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف هذه الإجراءات إلى تفعيل الدور المجتمعي والإنساني من قبل وزارة الداخلية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم والتيسير عليهم.

وأكدت كريم أن ذلك يُعد إلتزامًا من الوزارات المعنية ومؤسسات الدولة بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تقدم مثل هذه الخدمات المختلفة على مدار العام، ولكن تقوم بإتاحتها بشكل مجاني لهم في الأيام الدولية التي يتم الإحتفال بهم خلالها.

وأضافت أن ذلك يأتي وفق بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، بهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل تقديم الخدمات الشُرطية لهم، مشيدة بجهود وزارة الداخلية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها في دمجهم في جميع المناسبات والاحتفالات التي تنظمها، ومشاركتهم أحلامهم وآمالهم.

القومي للإعاقة وزارة الداخلية الإجراءات التيسيرية الجديدة لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة

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