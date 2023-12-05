الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المتحدث باسم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يكشف تفاصيل مشاركتهم فى انتخابات الرئاسة

الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي

كشف الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أن المجلس قام بتشكيل لجان راجعت استمارة إبداء الرأي فى الانتخابات الرئاسية التي صدرت بطريقة برايل والتي وزعت فى المقرات الانتخابية بالخارج، لإدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم دون أى معوقات.

وقال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقائه ببرننامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، المجلس قام بتوقيع بروتوكول مشترك بينهم وبين وزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلاله يقوم المجلس بتقديم الرأي الفني والاستشاري للجهتين سواء كان وزارة التضامن أو الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل أخص.

وأضاف المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك اختصاصا فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تيسر الإجراءات أو وضع القواعد التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، سواء كان فى الانتخابات أو الاستفساءات أو الاستحقاقات السياسية.

المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الانتخابات الرئاسية بطريقة برايل

مواد متعلقة

برلمانية: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة