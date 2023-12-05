المتحدث باسم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يكشف تفاصيل مشاركتهم فى انتخابات الرئاسة

كشف الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أن المجلس قام بتشكيل لجان راجعت استمارة إبداء الرأي فى الانتخابات الرئاسية التي صدرت بطريقة برايل والتي وزعت فى المقرات الانتخابية بالخارج، لإدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم دون أى معوقات.

وقال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقائه ببرننامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، المجلس قام بتوقيع بروتوكول مشترك بينهم وبين وزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلاله يقوم المجلس بتقديم الرأي الفني والاستشاري للجهتين سواء كان وزارة التضامن أو الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل أخص.

وأضاف المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هناك اختصاصا فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تيسر الإجراءات أو وضع القواعد التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، سواء كان فى الانتخابات أو الاستفساءات أو الاستحقاقات السياسية.