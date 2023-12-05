الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

صبورة السيد
صبورة السيد

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، ومظاهر احتشادهم أمام السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم، أعطت رسالة قوية بوعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات من أجل صناعة مستقبل بلادهم. 

واجب وطني 

وأضافت النائبة صبورة السيد، في بيان لها، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، كما أنها أحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، مؤكدة على ضرورة مشاركة جميع المواطنين في الداخل والإدلاء بأصواتهم، لما تمثله هذه الانتخابات من أهمية كبيرة لتحسين الحاضر وصنع المستقبل. 

مشاركة غير مسبوقة 


وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المصريين في الخارج أقبلوا بكثافة وحولوا الانتخابات الرئاسية لعرس مصري حقيقي، لافتة إلى أن الإقبال بكثافة على التصويت في الانتخابات يؤكد فكرة أن المصريين في الخارج يعيشون مع الوطن لحظة بلحظة، ويتعاطون مع كل التحديات التي تواجه الوطن.

وأوضحت أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة، بالرغم من برودة الجو والمسافات البعيدة عن مقار السفارات والقنصليات المصرية، ليضربوا مثلًا في الوطنية والتعاطي بفاعلية مع كل الأحداث المهمة والكبرى التي تشهدها الدولة المصرية.

الانتخابات مجلس النواب انتخابات الرئاسة مصر المصريين في الخارج

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