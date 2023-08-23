النائبة صبورة السيد: نثق فى قدرة الرئيس السيسى على استكمال مسيرة البناء

أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي سطرتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة والتي حققت طفرة غير مسبوقة في القطاعات المختلفة.

نؤيد وندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقالت "السيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إننا نثق في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أن استمرار مستهدفات الجمهورية الجديدة يجعلنا نؤيد وندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

الدولة تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجه التحديات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما تواجهه الدولة من تحديات وأزمات، تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهتها وتجاوزها وتحقيق طفرة كبيرة لهذا البلد، ونحن نرى أن الرئيس السيسي هو الأقدر والأجدر على تحقيق هذا الأمر، في ظل ما حققه من إنجازات وما يحققه حاليًا.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي نجح في لم الشمل خلال السنوات الأخيرة، وأرسى الاستقرار في البلد، مشيرة إلى أننا في حاجة إلى استمرار هذا الاستقرار، وهو ما يجعلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة.