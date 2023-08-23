الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة صبورة السيد: نثق فى قدرة الرئيس السيسى على استكمال مسيرة البناء

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد

أعلنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي سطرتها الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة والتي حققت طفرة غير مسبوقة في القطاعات المختلفة.

نؤيد وندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

وقالت "السيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إننا نثق في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استكمال مسيرة البناء التي بدأها قبل نحو 10 سنوات، مشيرة إلى أن استمرار مستهدفات الجمهورية الجديدة يجعلنا نؤيد وندعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا

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مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الدولة تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجه التحديات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن ما تواجهه الدولة من تحديات وأزمات، تحتاج إلى قيادة حكيمة لمواجهتها وتجاوزها وتحقيق طفرة كبيرة لهذا البلد، ونحن نرى أن الرئيس السيسي هو الأقدر والأجدر على تحقيق هذا الأمر، في ظل ما حققه من إنجازات وما يحققه حاليًا.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي نجح في لم الشمل خلال السنوات الأخيرة، وأرسى الاستقرار في البلد، مشيرة إلى أننا في حاجة إلى استمرار هذا الاستقرار، وهو ما يجعلنا نقف خلف الرئيس وندعم ترشحه للرئاسة.

عضو مجلس النواب مجلس النواب حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

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