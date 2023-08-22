رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إعلان موعد الانتخابات الرئاسية قريبًا

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري، لتنقل معدات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف وليد حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك مجموعة من الإجراءات تقوم بها اللجنة لجذب أكبر قدر من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها إتاحة تطبيق على الهواتف المحمولة، يسمح للناخب معرفة الموقع الجغرافي للجنته الانتخابية، والتوجه للتصويت في مقار اللجنة.

ولفت إلى أن عدد الناخبين يتجاوز 60 مليون مصري، ونوه إلى أن الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل، وأن جميع المراحل الانتخابية حتى الإعلان عن النتيجة في المدة الخاضعة للإشراف القضائي.

وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبَا للإعلان عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وفقًا للدستور، وأن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، كما أن المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط، ولكن إعلان النتيجة من قِبل الهيئة.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتطابق على كل من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية وفق ما حدده القانون، بينها الحصول على عدد معين من أصوات النواب، بجانب الحصول على عدد معين من التوكيلات.