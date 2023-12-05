حلقة محمد هندى مع محمود سعد ترفع شعار "كامل العدد"

رفعت الصفحة الرسمية لبرنامج “sold out” الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد عبر منصة WATCH IT وقناة CBC، شعار كامل العدد قبل ساعات من تصوير حلقة النجم محمد هنيدي.

ومن المقرر أن يكشف الفنان محمد هنيدي عن العديد من الأسرار عن حياته الفنية والشخصية التي تذاع للمرة الأولى على الشاشة، ويعقب اللقاء حفل موسيقي يقدمه رامي صبري.

ويستقبل مسرح الجامعة الأمريكية قاعة باسيلي بمنطقة التجمع الخامس في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، تصوير حلقة النجم محمد هنيدي وحفلة النجم رامي صبري ببرنامج “سولد أوت” والمقرر عرضها خلال أيام عبر منصة “واتش إت” الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ويشهد المسرح تصوير حوار مفتوح مع النجم محمد هنيدي يديره الإعلامي محمود سعد، يشارك فيه الجمهور بعدد من الأسئلة، ويفتح فيه قلبه عن ذكرياته منذ دخوله عالم الفن وتحديدًا فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وكذلك كواليس أعماله الفنية القديمة والحديثة.

وروج النجم محمد هنيدي لحلقته مع الإعلامي محمود سعد في برنامج sold out والمقرر تصويرها اليوم 5 ديسمبر في قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out مقطع فيديو للفنان محمد هنيدي يدعو خلاله الجمهور للمشاركة في الحلقة قائلا: انتظروني في حلقة جديدة من برنامج sold out مع صديقي الإعلامي محمود سعد.

برنامج sold out

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد، وغيرها من المفاجآت.