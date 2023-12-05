الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. المؤتمر الانتخابى الختامى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بمسقط رأسه

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة مساء بمسقط رأس المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالجيزة قرية منيل شيحة.

وقال محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة بمحافظة الجيزة إن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر واختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأضاف أنه تم تعليق البانرات وصور ودعاية الدكتور عبدالسند يمامة على مستوي شوارع الجيزة وفي القري المحيطة.

عبدالسند يمامة المؤتمر الانتخابي الصمت الانتخابي منيل شيحة الجيزة

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