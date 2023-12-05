غدًا.. المؤتمر الانتخابى الختامى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة بمسقط رأسه

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن عقد المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة مساء بمسقط رأس المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالجيزة قرية منيل شيحة.

وقال محمد كردي المنسق العام للحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة بمحافظة الجيزة إن جميع الاستعدادات تمت للمؤتمر واختيار مكان الانعقاد وتجهيز أكبر قاعة على نيل منيل شيحة لاستقبال المصريين في المؤتمر.

وأضاف أنه تم تعليق البانرات وصور ودعاية الدكتور عبدالسند يمامة على مستوي شوارع الجيزة وفي القري المحيطة.