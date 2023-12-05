رجال أعمال سودانيين يبدون رغبتهم الاستثمار في مشروعات كبرى بأسوان

كشفت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، عن رغبة رجال أعمال ومستثمرين من دولة السودان الشقيق في ضخ استثمارات في الأسواق المصرية من خلال إقامة عدد من المشروعات الكبرى بمحافظة أسوان، مشيرة إلى أن "بوابة الجنوب" أصبحت قاعدة انطلاق قوية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والباب الملكي لتصدير المنتجات والصناعات المصرية وخاصة دول الكوميسا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة نيفين حمدي، نائبة أسوان، مع وفد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بدولة السودان، لبحث سبل التعاون المشترك وايضا أستعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي لإقامة مشروعات بمحافظة أسوان، بالإصافة إلى الاضطلاع على آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر أمام المستثمر المصري والأجنبي.

وجرى الاستماع إلى الإجراءات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين الأجانب ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحافظة ونائبة أسوان، للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

وقالت نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن أسوان، إن ما يقام على أرض أسوان من مشروعات كبرى يأتي تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بضرورة التوسع في دعم القطاع الصناعي، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمر الأجنبي، نظرا لما تتمتع به المحافظة من فرص استثمارية متنوعة وواعده، لجذب الاستثمارات طبقًا للمقومات الصناعية والاقتصادية والثروات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة من تنمية وبنية تحتيه وشكبة طرق وكهرباء وموانئ ونقل بري وغيرها.

محافظة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار

وأضافت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن محافظة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار علي أرضيها، وتوفير كافة السبل المتاحة وتسخيرها أمام المستثمر من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب وخفض نسبة البطالة، وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة على أرض المحافظة، مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمستوى المعيشة لأبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدة علي ما توليه الدولة من أهمية لملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج ايجابية تدعم الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جهته، أكد الدكتور أحمد شيرين، نائب الرئيس التنفيذي للترويج بالهيئه العامة للاستثمار والمناطق الحره، علي توفير وتسخير كافة التسهيلات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، في ظل ما تملكه المحافظة من خريطة استثمارية ترتكز على رؤية واستراتيجية لفتح آفاق الاستثمار فى كافة مدن ومراكز المحافظة التي تتمتع بمزايا من ثروات تعدينية ومحجرية وسياحية وزراعية، فضلا عن ما تشهده المحافظة من تنمية مستدامة ومشروعات عملاقة في كافة المجالات.

في ذات السياق، أكد اللواء حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علي تبني الهيئة رؤية واستراتيجية استثمارية للترويج لمصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار الأجنبي وسلاسل الإمداد، مضيفًا أن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد علي التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المشترك للترويج لفرص الاستثمار داخليًا وخارجيًا مع إطلاق المبادرات لتحفيز الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى الإطار التشريعي الحديث والمتكامل، بما ييسر إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الأراضي والتراخيص بجانب توفير العديد من الآليات لحل المنازعات والخلافات إن وجدت.

بدورهم، أشار ممثلي محافظة أسوان إلى وجود نماذج ميسرة ووضع آلية للتعامل مع المستثمرين لسرعة تلبية طلباتهم وإزالة أي معوقات فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص والتخصيص للأنشطة المختلفة، بالإضافة إلی طرح الرؤی الاستثمارية الخاصة بالسعي نحو إقامة المشروعات الصناعية والحرفية والمناطق الاستثمارية المتخصصة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أشرف عطية.

وأضافوا أنه تم تجهيز عددا من الملفات التي تتعلق بالاستثمار، تمهيدا لطرحها على المستثمرين ورجال الأعمال، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاقتصادية الحكومية وغير الحكومية فى قطاع الاستثمار، لافتين إلى طرح العديد من الإجراءات الجديدة للتعامل مع الطلبات الاستثمارية.

من جهتهم، أعرب وفد رجال الأعمال والمستثمرين بدولة السودان عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية والحضور من ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والنائبة نيفين حمدي، على التعاون المثمر والبناء وتذليل كافة المعوقات والتحديات التي يمكن أن تواجه أي مستثمر تحت أي ظروف، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار الموافقات أو التخصيص أو الترخيص.