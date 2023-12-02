مدبولى: الحكومة داعمة لأى استثمارات وتوسعات جديدة توفر المنتجات للسوق المحلية أو للتصدير

خلال جولته اليوم بعدد من المصانع بمدينة السادات، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مصنع "الشركة الرباعية فورتكس للنسجيات" يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء في المصنع المرور على خطوط الإنتاج المختلفة والتي تشمل مختلف مراحل العملية الإنتاجية بدءًا من إنتاج الغزول حتى خروج المنتج في صورته النهائية.

وفي بداية الجولة، قال محمد شربات، رئيس مجلس إدارة الشركة إن "فورتكس للنسجيات" هي إحدى الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في الصناعات النسيجية فهي تضم حلقة إنتاجية متكاملة تبدأ من بالة القطن المحلوج وتنتهي بالقماش المحضر الجاهز للتفصيل، من خلال عمليات الغزل والنسيج والصباغة والتحضير عبر اعتمادها على خطوط إنتاجية متقدمة.



وأشار إلى أن المصنع تأسس عام 1997 باستثمارات سورية تركية.

وأوضح: تنتج الشركة ما يزيد على 90 مليون متر طولي من الأقمشة -جينز جبردين- سنويا وحوالي 50 ألف طن من الغزول سنويا.

وأضاف: يعمل بالشركة حوالي 4 آلاف عامل بحجم استثمارات تزيد على 200 مليون دولار أمريكي تقريبا، ويتم تصدير أقمشة الجينز والجبردين الى جميع اسواق أوروبا وأفريقيا واسيا بجانب السوق المحلية المصرية.

الحكومة داعمة لأى استثمارات وتوسعات جديدة فى قطاع الصناعة

وتابع أن صادرات الشركة عام 2022 بلغت حوالى 100 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه جار حاليًا التوسع في مصنعين آخرين بمدينة السادات، باستثمارات تُقدر بـ 3.7 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات هذه التوسعات نحو 200 مليون دولار سنويًا، وتوفير ما يزيد على 1500 فرصة عمل.

وفى نهاية الجولة أشاد رئيس الوزراء بحجم الاستثمارات، وجودة الإنتاج، مؤكدا ترحيبه بالتوسعات الجديدة للمصنع، قائلا: الحكومة داعمة لأى استثمارات وتوسعات جديدة فى قطاع الصناعة، سواء التى توفر المنتجات للسوق المحلية، أو للتصدير.