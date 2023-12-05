الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. "أقفاص فارغة" لـ فاطمة قنديل على مائدة المركز الدولي للكتاب

أقفاص فارغة
أقفاص فارغة

يجتمع فريق المناقشة بالمركز الدولي للكتاب، التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، لمناقشة رواية "أقفاص فارغة" للشاعرة والناقدة فاطمة قنديل، الصادرة عن الكتب خان للنشر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق 9 ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك ضمن ندوات الموسم الجديد لمجموعة المناقشة المخصص لمناقشة السير الذاتية الأدبية للكتاب والمبدعين من مختلف التيارات والجنسيات والخلفيات الأدبية.

أقفاص فارغة 

بحسب الناشر؛ فإن أقفاص فارغة" عملٌ مُوجع وكاشف يتصاعد"، بناؤه من فقرات سردية قصيرة تحمل مفارقات الشعر والتماعاته الخاطفة. هي سردية روحٌ شاعرةٌ يتفتَّح وعيها بذاتها وسط العواصف التيأخذت تضرب الطبقة المتوسطة المصرية طوال الثُلث الأخير من القرن العشرين. وتطرح كاتبته من جديد سؤال الشكل السيَّري في الكتابةالروائية، وعلاقة جمالية التذكُّر بالتخييل، والأدب بالاعتراف.

ملامح بلد وعصر بأكمله تظهر من بين تصدعات طبقة، ومن خلال صراع الراوية الوجودي مع الحياة: من مُدن القنال والحروب المتتاليةوالنزوح والتهجير إلى ضواحي شرق القاهرة في ازدهارها وأفولها إلى المهاجر النفطية وإعارات المعلمين. زمن عاشته كل البيوت المصريةبدرجات مُتباينة لا ترويه فاطمة قنديل، لكنها تعيشه معنا دمًا ولحمًا، بكل الأفراح المختلسة والأحزان المقيمة والخوف من الغد الذي لا يتبدد.

نبذة عن فاطمة قنديل 

فاطمة قنديل؛ شاعرة وكاتبة وأكاديمية مصرية، مواليد السويس، حاصلة على الدكتوراه عن أطروحتها "عن شعرية الكتابة النثرية لجبران خليل جبران"، وحصلت على الماجستير عن أطروحتها "التناص في شعر السبعينيات"، وتعمل حاليا أستاذ مساعد للنقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة حلوان.

وشاركت فى تحرير مجلة "فصول للنقد الأدبى"، وصدر لها "عشان نقدر نعيش" أشعار بالعامية المصرية 1984، "حظر تجول" أشعار بالعامية المصرية 1987، "صمت قطنة مبتلة" دار شرقيات 1995، "أسئلة معلقة كالذبائح" دار النهضة العربية 2008، "بيتي له بابان" دار العين 2017، فضلًا عن العديد من الدراسات والترجمات والمقالات الأدبية.

المركز الدولى للكتاب أقفاص فارغة فاطمة قنديل الكتب خان للنشر فريق المناقشة بالمركز الدولي للكتاب السير الذاتية

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