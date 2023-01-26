الخميس 26 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فاطمة قنديل: «أقفاص فارغة» امتدادٌ لرحلتى فى الشعر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الدكتورة فاطمة قنديل، الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، إن روايتها «أقفاص فارغة» هي امتدادٌ لرحلتها في الشعر. 

وأضافت خلال حديثها في ندوة السرد والجوائز، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54: «في لحظة من لحظات حياتي هربت كثيرًا للشعر، وحاولت أن أمزج في روايتي بين حياتي والخيال، ولا أدّعي أن ذاكرتي قوية بهذا الشكل، لأن الذاكرة تخون، فأحاول ترميمها بالخيال».

وتابعت: «أنا لا أدعي الشجاعة، لكني ترددت في النشر، والفكرة كانت في وضع المشاعر وسط اللغة، وأنا من أنصار مقولة "إن قُلت لا تخاف.. وإن خِفت لا تقُل"».

افتتاح معرض الكتاب

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير. 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع". 

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

معرض القاهره الدولي للكتاب مجلس الوزراء صلاح جاهين مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية معرض القاهرة

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