الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع و1046 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن نشاط حركة الملاحة البحرية وحركة الشاحنات بموانئها.

وأشارت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة وهي 12 سفينة، وتداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1046 شاحنة و475 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 518 شاحنة و460سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 528 شاحنة، 15 سيارة. 

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية  ومغادرة  اربع سفن وهي  دليلة، بوسيدون اكسبريس، امل والحرية، كما شهد ميناء نويبع  تداول 1830 طن و245 شاحنة  وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALINA وعلي متنها 355 سيارة بوزن 710 طن قادمة من جدة.

وشهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة LOTUS، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1530 راكبًا بموانئها.

البحر الاحمر موانئ حركة الملاحة البحرية حركة الصادرات حركة الواردات مطار مرسى علم مطار

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