تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 638 شاحنة و53 سيارة .

و شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 275 شاحنة و32 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 363 شاحنة و21 سيارة.

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SEA PEARL، وعلى متنها 30000 طن الومنيوم صب قادم من استراليا بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس فيما غادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و225 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1213 راكب بموانيها.

قادمين من أوروبا.. مرسى علم تستقبل 3 آلاف سائح اليوم



في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم السبت ما يقرب من 3 آلاف سائح، يصلون على متن 14 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 113 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار، خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 11 رحلة من المانيا، ورحلة من التشيك، ورحلة من ايطاليا، ورحلة من هولندا.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى إستقبل بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 113 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية،تصل من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

و تشهد فنادق البحر الاحمر اقبالًا كبيرًا تزامنًا مع بداية الموسم الشتوي وقرب احتفالات راس السنه واعياد الميلاد والكريمساس، حيث تصدرت الجنسيات الاوربية الاعلي وصولًا.